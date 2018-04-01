Міністр зв'язав монетизацію субсидій з посиленням відповідальності за несплату ЖКП

Міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна» – розповів про те, як буде проходити монетизація субсидій, старт якої запланований на 1 січня 2019 року.

«Повинна бути посилена відповідальність за несплату послуг. Якщо ми дали людині гроші, то у неї повинен бути місяць для того, щоб вона розрахувалась за послуги», - розповів чиновник.

Відповідно, пояснює він, організації, які постачають житлово-комунальні послуги, повинні мати право припинити постачання таких послуг, якщо протягом місяця людина не сплатила за споживання ЖКП.

Рева навів приклад будинку в селі площею в 60 квадратних метрів, в якому проживає одна пенсіонерка з мінімальною пенсією. В такому випадку вона могла б отримати субсидію на 300 кубічних метрів газу.

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«Беремо умовну ціну газу в сім гривень. Це 2100 грн, а ще електроенергія. Мінімальна пенсія - це 1500 гривень. З неї треба зробити обов'язкову оплату - шість відсотків, це сто гривень. Таким чином, пенсіонерка отримає від держави 2000 гривень субсидії живими грошима», - пояснив міністр.

Він прогнозує, що можливість заощадити саме живі гроші на субсидіях дозволить знизити загальне споживання газу: «Яка реакція буде? Люди будуть економити, що зберегти ці гроші».

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг від 1 січня 2018 року. Рішення ухвалили на засіданні уряду 8 листопада.