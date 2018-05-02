Це експеримент над людьми – Кучеренко про зміну правил оформлення субсидій

Уряд України змінив правила надання субсидій на сплату комунальних послуг. Із 1 травня субсидію скасували на квартири площею більше ніж 120 метрів і будинки понад 200 квадратних метрів. Якщо у власності родини є автівка «віком» до п’яти років, субсидію теж не дадуть. А орендодавці (зокрема, хто здає квартири) мусять віднині вказувати у своїх деклараціях доходи від оренди майна. Нововведення уряду прокоментували у програмі «Ваша Свобода» директор Інституту аналізу і менеджменту політики Андрій Нікончук, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк та колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко.