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02 Травень 2018, Київ 18:11
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Це експеримент над людьми – Кучеренко про зміну правил оформлення субсидій

Це експеримент над людьми – Кучеренко про зміну правил оформлення субсидій
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Уряд України змінив правила надання субсидій на сплату комунальних послуг. Із 1 травня субсидію скасували на квартири площею більше ніж 120 метрів і будинки понад 200 квадратних метрів. Якщо у власності родини є автівка «віком» до п’яти років, субсидію теж не дадуть. А орендодавці (зокрема, хто здає квартири) мусять віднині вказувати у своїх деклараціях доходи від оренди майна. Нововведення уряду прокоментували у програмі «Ваша Свобода» директор Інституту аналізу і менеджменту політики Андрій Нікончук, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк та колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко.

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