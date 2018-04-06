Туреччина засуджує переслідування у США банкіра за допомогу Іранові

Представник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана засудив рекомендацію американських прокурорів щодо співробітника турецького банку Halkbank Хакана Атілли за допомогу Іранові в ухиленні від санкцій США. Прокурори пропонують судові визначити 20 років за ґратами як покарання за ці порушення.

«Ми рішуче засуджуємо та відкидаємо це рішення, це серйозна несправедливість. Справа Хакан Атілли є правовим скандалом», – заявив у Стамбулі 5 квітня речник Ердогана Ібрагім Калін.

Ердоган на початку 2018 року назвав переслідування банкіра «спробою сформувати новий переворот у Туреччині». Два свідки обвинувачення в цій справі заявили, що високопосадовці та сам Ердоган були задіяні в схемі, що мала на меті допомогти Ірану.

Прокурори США звинуватили 47-річного Атіллу у змові з турецько-іранським бізнесменом Резою Заррабом з 2010 до 2015 року. Схема, за даними слідства, полягала в маскуванні продажу нафти як нібито продажу золота та транзакцій у межах продовольчої допомоги.