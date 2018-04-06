Поліція: у Києві чоловіка засудили до 3 років тюрми умовно за «мінування» метро

У Києві чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном півтора року за неправдиві повідомлення про мінування метро.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, у суді обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся у скоєному, за його словами, про вибухівку в метро він повідомив з хуліганських мотивів.

За даними поліції, у середині лютого чоловік зателефонував до поліції, перебуваючи напідпитку, і повідомив про вибухівку на станції київського метро «Оболонь».

Під час обстеження станції метро евакуювали близько 100 людей. У результаті перевірки жодних небезпечних предметів не виявили.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.