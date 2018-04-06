В уряді розповіли, коли підприємці можуть не пускати перевірки

На сайті Міністерства економічного розвитку і Державної регуляторної служби України діють бази даних планових перевірок, з якими контролюючі органи планують прийти на підприємство, розповів заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов у програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і Радіо НВ).

«Кожен бізнесмен може туди зайти і принаймні по планових перевірках подивитися, чи є він в базі перевірок, щоб точно знати, хто до нього прийде і коли. І якщо до вас приходить хтось, кого немає в тій базі, ви за законом маєте право не відчиняти їм двері і не пускати», – наголошує Максим Нефьодов.

Сервіс ІАС може бути корисним і для споживачів – він дає можливість подивитись, кого перевірили контролюючі органи, за якими напрямками і які приписи видали.

«Якщо когось дійсно цікавить пожежна безпека чи санітарна, то дивіться, кого перевіряють і як, які результати цієї перевірки, чи були якісь приписи, штрафи. А для держави додаткова користь: держава вперше отримає якісь дані, на підставі яких можна робити висновки», – зауважує заступник міністра.

Повну версію програми «Свобода в деталях» на тему «Коли українські правила ведення бізнесу стануть європейськими?» слухайте на Радіо НВ у неділю, 8 квітня о 19:04.