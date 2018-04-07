У 2018 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 51,6 мільярда гривень – Зубко

Протягом січня – березня 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 51,6 мільярда гривень, що складає 24,8% від річних планових призначень, затверджених місцевими радами, повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у Facebook.

«Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року склав 24%, або 10 мільярдів гривень. При цьому у 13 областях забезпечено темп приросту надходжень вище середнього в Україні (найвищі темпи – у Полтавській, Сумській, Волинській областях)», – написав Зубко.

Він додав, що найбільший приріст забезпечений по податку на доходи фізичних осіб ( 28,4%, або 6,5 мільярда гривень) та єдиному податку (29,4%, або 1,6 мільярда гривень).

За даними Кабінету міністрів, у 2017 році доходи місцевих бюджетів зросли до 192 мільярдів гривень. Їхній приріст порівняно з 2016-м склав 31%, або 45,3 мільярда гривень.