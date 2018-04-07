Військові повідомили, яка спроба теракту зірвалася в зоні АТО

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти російської гібридної агресії на окупованій частині Донбасу повідомили про спробу здійснити ймовірний теракт, яка зірвалася в зоні АТО.

За повідомленням, інцидент стався 6 квітня: неподалік позицій сил АТО виявлено залишки саморобного безпілотного літального апарата противника, начиненого вибухівкою.

«Відповідно до даних оцінки місцевості та розташування літального апарата встановлено, що БЛА рухався у напрямку населеного пункту Верхньоторецьке, але, на щастя, впав у полі. Заряд пластичної вибухової речовини, який становив не менше від одного кілограма, не здетонував», – повідомили військові.

Безпілотний літальний апарат, за їхніми оцінками, вироблений кустарним способом, «очевидно, аби уникнути можливості його ідентифікації».

«БЛА зібраний на основі поліпропіленової труби, де містилася капсула із бойовою речовиною та електродетонатором, що приводився у дію внаслідок зіткнення БЛА із об’єктом. За попередніми оцінками фахівців штабу АТО, літальний апарат був запрограмований на ураження цілі за раніше уведеними координатами й виконував політ в автоматичному режимі», – мовиться в повідомленні.

Зараз літальний апарат готують до передачі працівникам Національної поліції для проведення розслідування, поінформували військові і додали: як правило, в таких випадках відкривається кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу «Терористичний акт».

«Це свідома спроба ватажків російсько-окупаційних військ розхитати й дестабілізувати ситуацію у прифронтовому Верхньоторецькому у період проведення Великодніх свят, звинувативши у теракті Збройні сили України», – наголосили у прес-центрі штабу АТО.

Раніше деякі з пожеж із вибухами боєприпасів, що ставалися на складах амуніції останніми роками, пояснювали можливістю застосування безпілотних апаратів, які спричинювали ці пожежі й вибухи запалювальними чи вибуховими пристроями, що їх вони несли на ці склади.