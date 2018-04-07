Німеччина: поліція підтвердила число загиблих унаслідок наїзду в Мюнстері

Поліція в Німеччині підтвердила число загиблих і потерпілих унаслідок наїзду автофургона на юрбу в місті Мюнстері на заході країни.

За словами правоохоронців, загинули три людини, поранені чи травмовані ще близько тридцяти.

Також застрелив сам себе водій авта, повідомив речник поліції Андреас Боде.

За його словами, особа водія ще не встановлена, також іще зарано обговорювати можливі мотиви.

Поліція, крім того, повідомила, що в фургоні виявили підозрілий предмет, який зараз вивчають, щоб встановити, чи становить він небезпеку.

У твітері місцевої поліції було повідомлено, що на місці події працює поліція, а людей просять уникати центру міста чи залишити його, щоб полегшити проїзд рятувальним і спеціальним службам.

Причини інциденту ще не ясні і далі з’ясовуються.

Німецьке видання Spiegel на своєму сайті написало, що правоохоронці Німеччини вважають цей інцидент нападом. Офіційних підтверджень чи заперечень цього наразі немає.

Речниця канцлера Німеччини Анґели Меркель заявила: «Ми подумки з потерпілими та з родинами жертв». Речниця Ульріке Деммер назвала подію «жахливою новиною».

Останнім часом наїзди автами на людей у місцях їхнього скупчення стали частим способом здійснення терористичних актів, переважно з боку ісламських екстремістів, у різних країнах, але іноді йдеться просто про нещасні випадки.