Військові повідомили про обстріли і потерпілих

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти російської гібридної агресії на окупованій частині Донбасу повідомили про кількість обстрілів і потерпілих за попередню добу, 7 квітня.

За повідомленням, минулої доби російські гібридні сили здійснили 42 обстріли українських позицій, таким чином продовживши ігнорувати «великоднє перемир’я», внаслідок них один український боєць був поранений

Обстріли з мінометів калібру 82 міліметри, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, кулеметів великого калібру чи стрілецької зброї сталися на обох оперативних напрямках, донецькому й луганському.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило частину території Донецької області і визнане в Україні терористичними, заявили про 19 порушень перемир’я з боку українських силовиків протягом дня в суботу.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини заявили про три обстріли їхніх позицій українськими військами. Як заявили в цьому угрупованні, внаслідок цих обстрілів був убитий один його бойовик і ще один був поранений.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкують 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Перед цим чергові «режими тиші» на Донбасі мали діяти від 23 грудня 2017 року, а також від 5 березня 2018 року. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.