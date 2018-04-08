В Угорщині рекордна явка на виборах, голосування ще триває

Голосування на парламентських виборах в Угорщині, які пройшли 8 квітня в Угорщині офіційно завершилося, однак деякі дільниці залишаються відкритися відкритими щоб задовольнити довгі черги людей, які все ще сподіваються подати бюлетені.

Дані з Національного виборчого бюро Угорщини показують, що активність виборців дуже висока і набагато перевищує ту, яка була на останніх загальних виборах 2014 року.

За словами частини аналітиків, настільки висока явка може піти на шкоду чинному прем’єр-міністрові Вікторові Орбанові і його націоналістичній партії «ФІДЕС», яка очолює владну коаліцію.

Проте деякі дані спостерігачів свідчать про те, що висока явка включає в себе і виборчі дільниці, де підтримка Орбана є сильною.

Національне виборче бюро заявило, що більше 68 відсотків правомірних виборців подали бюлетені до 18:30 за місцевим часом – за півгодини до офіційного закриття дільниць. Загальний показник явки у 2014 році становив 61,7 відсотка.

Попередні результати голосування поки що не публікують, щоб не впливати на тих виборців, які ще не встигли проголосувати.

Перші офіційні попередні результати очікують приблизно о 23 годині за місцевим часом (це північ у Києві).

Перед виборами прогнозували, що «ФІДЕС» набере понад 50 відсотків голосів, і таким чином Орбан, відомий своєю антиєвропейською і антиіммігрантською позицією, міг претендувати на четвертий термін на посаді прем’єр-міністра.

У Європейському союзі уважно стежать за майбутніми результатами виборів в Угорщині. Значна перемога партії Орбана може посилити схожі праві націоналістичні сили в інших країнах Центральної Європи, особливо в Польщі й Австрії, і поставити під сумнів єдність Євросоюзу.