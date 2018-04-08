В Угорщині повідомили проміжні дані про явку на парламентських виборах

В Угорщині повідомили проміжні дані про явку виборців на дільниці для голосування на парламентських виборах.

За повідомленням Національного виборчого бюро, станом на 15-у годину за місцевим часом проголосували майже 54 відсотки виборців. Це рекордна величина на цей час дня принаймні з 2002 року.

За словами частини аналітиків, настільки висока явка може піти на шкоду чинному прем’єр-міністрові Вікторові Орбанові і його націоналістичній партії «ФІДЕС», яка очолює владну коаліцію.

Перед виборами прогнозували, що «ФІДЕС» набере понад 50 відсотків голосів, і таким чином Орбан, відомий своєю антиєвропейською і антиіммігрантською позицією, міг претендувати на четвертий термін на посаді прем’єр-міністра.

Орбан, який уперше очолював уряд Угорщини в 1998–2002 роках, повернувся до влади в 2010-му. Політика, який починав свій шлях як ліберальний активіст, критикують за те, що він дедалі більше відходить від демократичного шляху в напряму посилення авторитаризму.

За останні вісім років при владі його уряд розширив контроль над засобами інформації і через своїх союзників у бізнес-секторі здобув вплив на банки, енергетику, будівництво і туристичний сектор.

Також Віктора Орбана, який свого часу був критиком президента Росії Володимира Путіна, критикують за те, що він тепер відверто симпатизує російському керівникові. Після перемоги на виборах 2010 року Орбан закликав перетворити Угорщину на «неліберальну державу» за зразком Росії і Туреччини.

У Європейському союзі уважно стежать за майбутніми результатами виборів в Угорщині. Значна перемога партії Орбана може посилити схожі праві націоналістичні сили в інших країнах Центральної Європи, особливо в Польщі й Австрії, і поставити під сумнів єдність Євросоюзу.