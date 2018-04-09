У Білорусі помер батько Героя України Михайла Жизневського

У білоруському Гомелі на 73-му році життя 8 квітня раптово помер Михайло Петрович Жизневський, батько Героя України Михайла Жизневського. Про це повідомила дружина Михайла Петровича, Ніна Жизневська, інформує білоруська служба Радіо Свобода.

«Сталося це на початку 16-ї години. Він нарікав на серцевий біль і кров’яний тиск. У нього також сильно боліли суглоби», – розповіла Ніна Жизневська.

Нинішньої весни на розпорядження президента України Жизневські мали лікуватися в одному з українських санаторіїв. Чекали, поки трохи потеплішає. Про лікування в санаторії родині повідомив посол України Ігор Кизима, коли в лютому на розпорядження українського президента привозив інвалідний візок для Ніни Жизневської.

«Щоб ви знали, Ніно Василівно, турбота про вас і вашу родину перебуває на особистому контролі президента України Петра Порошенка. Він, коли дізнався, що ви потребуєте такого візка, розпорядився придбати його і передати вам. Для нас ваш син – це справа України. Ми цінуємо своїх героїв», – сказав тоді український посол.

Кабінет міністрів України призначив довічну стипендію батькам Михайла Жизневського, одного з перших загиблих на вулиці Грушевського в Києві під час подій Євромайдану в січні 2014 року. Ще донедавна Жизневський-старший, перебуваючи на пенсії, працював слюсарем у міському фізкультурно-оздоровчому комбінаті. Завжди вважав, що його син Михайло загинув за свободу не тільки України, а й Білорусі.