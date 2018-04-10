На Одещині почалися випробування ракетного комплексу «Вільха»

На півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу «Вільха», повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, державні випробування «стали фіналізацією масштабного проекту українських вчених, конструкторів та виробничників».

«Завдяки зусиллям усіх, хто працював над цим проектом, ми отримали потужну ракетну зброю, яка за всіма показниками краща за російський аналог «Смерч», – сказав Турчинов.

Секретар РНБО додав, що державні випробування проходитимуть у декілька етапів, під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет.

Турчинов наголосив, що після завершення цих випробувань ракетні комплекси «Вільха» будуть взяті на озброєння, а український ОПК почне їх серійне виробництво.

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Проект «Вільха» побудований на базі ракетної системи залпового вогню «Смерч». Калібр – 300 міліметрів. Вага боєприпасу – 1 000 кілограмів. У пусковій установці – 12 ракет. Максимальна дальність ураження цілі – 120 кілометрів. Крім того, траєкторію кожної з ракет можна коригувати вже в повітрі, наводячи на окрему мету.

Бюджет Міністерства оборони України в 2018 році становитиме 86 мільярдів гривень, з яких понад 18 мільярдів планують використати на нове озброєння й техніку.