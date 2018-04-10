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10 Квітень 2018, Київ 18:24
Відео

На Одещині почалися випробування ракетного комплексу «Вільха» (відео)

На Одещині почалися випробування ракетного комплексу «Вільха» (відео)
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На півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу «Вільха», повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, державні випробування «стали фіналізацією масштабного проекту українських вчених, конструкторів та виробничників». «Завдяки зусиллям усіх, хто працював над цим проектом, ми отримали потужну ракетну зброю, яка за всіма показниками краща за російський аналог «Смерч», – сказав Турчинов. (Відео РНБО)

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