Синоптики: у більшості областей України завтра буде сонячно, але на заході – дощі

У більшості областей України завтра, 11 квітня, буде сонячно, до 25 градусів тепла.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, проте у північних районах Чернігівської і Сумської областей, а також на узбережжях морів буде свіжіше, місцями 12-15 градусів тепла, а на Заході є ймовірність дощів з грозами.

У Києві 11 квітня буде сухо, сонячно, вночі 7-10 градусів тепла, а протягом дня температура повітря прогріється до 22 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру, 11 квітня в Україні без опадів, лише у західних областях місцями невеликий дощ, гроза. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 18-23 градуси.

​У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що 11-13 квітня у західних, Житомирській, 13 квітня і у більшості районів Вінницької області очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території України переважатиме високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.