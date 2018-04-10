На Луганщині розшукують 4 цивільних – штаб

На Луганщині розшукують чотирьох цивільних, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

Українські військові зазначили, що інформація надійшла до оперативної групи Національної поліції 9 квітня. Згідно з повідомленням, зникли чотири мешканці населеного пункту Піщане Станично-Луганського району, які виїхали раніше на автомобілі «Нива Шевроле» у невідомому напрямку та до цього часу не повернулись.

Наразі поліція намагається розшукати цих людей, заявили в штабі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.