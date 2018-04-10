Нацполіція змінить оцінювання кандидатів на службу в поліцію – Князєв

Національна поліція змінить підхід до оцінювання кандидатів на службу в поліцію.

Як повідомив керівник Нацполіції Сергій Князєв, основний «відсів» кандидатів відбувається під час здачі нормативів.

За словами Князєва, якщо кандидат вмотивований і має бажання служити в поліції, але на фінальному іспиті не вкладається у норматив на декілька секунд, йому дають можливість покращити свої навички.

Після кількох місяців додаткової підготовки такий кандидат знову здає іспит, у разі успішної здачі він вступає на службу до поліції, додав Князєв.

За його словами, наразі в Академії патрульної поліції навчаються 185 курсантів з 12 регіонів України.

Штатна чисельність поліцейських станом 1 січня 2018 року становила 116,1 тисяч, але, відповідно до законодавства, загальна чисельність поліції не може перевищувати 140 тисяч людей.