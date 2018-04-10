Суд 12 квітня розгляне спробу екіпажу кримського судна «Норд» виїхати з материкової України – адвокат

Cуд 12 квітня розгляне спробу екіпажу судна «Норд» виїхати з материкової частини України. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалии розповів його адвокат Дмитро Щербина.

«Щодо членів екіпажу суд відбудеться 12 квітня в Харкові. Їм загрожує штраф», – сказав Щербина.

Члени екіпажу кримського судна «Норд» кілька разів намагалися виїхати з материкової частини України.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно «Норд».

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу в розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Пізніше Приморський районний суд Маріуполя оштрафував членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд».

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.