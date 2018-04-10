У Дніпрі відновили портрет Гончара, зіпсований вандалами

У Дніпрі волонтери відновили портрет письменника-земляка Олеся Гончара, зіпсований вандалами.

Як повідомили Радіо Свобода волонтери, портрет Олеся Гончара знову прикрашає вхід до гуртожитків Дніпровського національного університету імені Гончара. Відновлення муралу приурочили до 100-річного ювілею письменника, який святкують цими днями.

Як розповіли учасники проекту, автором трафарету є дніпрянин Ярослав Синиця, малювали троє дівчат: Валерія Іллєнко, Анастасія Теплякова та Ірина Селезньова.

Як зауважила одна із учасниць проекту Анастасія Теплякова, портрет відновлений у рамках кампанії «Слово на стіні».

«Ми опікуємося своїми об’єктами і намагаємося їх відновлювати. Не завжди виходить швидко, бо не чарівники, але все ж стараємося», – зауважила вона.

У листопаді 2017 року в Дніпрі невідомі зіпсували портрет письменника Олеся Гончара, намальований на паркані волонтерами в рамках акції «Слово на стіні». Очі на портреті письменника замалювали чорною фарбою. Малюнок не підлягав відновленню, тому автори вирішили його забілити.

У 2016 році в Дніпрі стартував проект «Слово на стіні» – унікальна мистецька ініціатива творчої молоді, яка популяризує українську літературу. Перший об’єкт – графіті з цитатою з роману «Собор» письменника–земляка Олеся Гончара – волонтери створили на зупинці в студентському районі, на розі вулиці Телевізійної та проспекту Гагаріна. Пізніше на інших будівлях і зупинках міста з’явились цитати з творів українських класиків, а також портрет Олеся Гончара на паркані біля входу на подвір’я біля студентських гуртожитків.

2018 рік на Дніпропетровщині рішенням обласної ради оголошений роком Олеся Гончара.