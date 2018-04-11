Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки вночі 11 квітня – Жебрівський

Підтримувані Росією бойовики вночі 11 квітня обстріляли приватний сектор Авдіївки, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.



«Вночі проросійські найманці обстріляли приватний сектор так званої старої Авдіївки. Влучили в будинок і сарай на вулиці Лермонтова. Як доповів мені Павло Малихін, голова ВЦА Авдіївки, обстріл почався вночі, люди встигли сховатися в укриття та просиділи там до ранку. На щастя, ніхто не постраждав», – повідомив Жебрівський у Facebook.



Голова адміністрації додав, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 10 квітня підтримувані Росією бойовики майже вдвічі, до 64, збільшили кількість обстрілів, повідомляє штаб української воєнної операції. В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 10 квітня не наводили, але звинувачують українських військових в денному обстрілі околиць Донецька, з яким межує Авдіївка.