НАБУ і СБУ затримали заступника головного прокурора Вінниччини за підозрою у хабарництві

У Національному антикорупційному бюро заявляють про затримання заступника керівника прокуратури Вінницької області за підозрою у хабарництві. Про це журналістам Радіо Свобода повідомили у прес-службі НАБУ.

«У межах розслідування за фактом можливого отримання неправомірної вигоди заступником прокурора Вінницької області, службову особу було викрито «на гарячому» 11 квітня – одразу після отримання 5 тисяч доларів від посередників», – повідомили в прес-службі.

За даними НАБУ, неправомірну вигоду заступник головного прокурора Вінниччини, ймовірно, отримав через посередників – адвоката та «ще одну фізичну особу».

Наразі всіх трьох осіб затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, додали в бюро.

За версією слідства, посадовець вимагав 5 тисяч доларів США за вирішення питання стосовно закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення 50 гектарів земель сільськогосподарського призначення в одному із районів Вінниччини.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Керівник прокуратури Вінницької області В’ячеслав Соколовий відреагував на затримання свого заступника.

«Якщо вина працівника прокуратури буде доведена, його буде покарано відповідно до закону. Нечистим на руку – не місце в органах прокуратури», – йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури Вінницької області у Facebook.

Прізвище прокурора, якого правоохоронці підозрюють у хабарництві, не розголошують.

Детективи НАБУ затримали заступника керівника прокуратури Вінницької області спільно з співробітниками Служби безпеки України.