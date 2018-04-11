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11 Квітень 2018, Київ 15:42
Новини | Міжнародні

Алжир: щонайменше 181 людина загинула внаслідок авіакатастрофи

Рятувальники на місці катастрофи літака в Алжирі, 11 квітня 2018 року

Щонайменше 181 людина загинула в Алжирі внаслідок падіння військового літака Іл-76 вранці 11 квітня, повідомляють представники надзвичайних служб цієї північно-африканської країни.

Літак, який впав поблизу аеропорту Буфарік, перевозив військовий персонал.

Іл-76 розбився через кілька хвилин після зльоту.

Причина катастрофи наразі невідома.

Літак летів до Бешара на південному заході Алжиру.

Військовий аеродром Буфарік розташований у північній частині країни, неподалік від Середземного моря, на відстані близько 30 кілометрів від столиці, міста Алжир.

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