Алжир: щонайменше 181 людина загинула внаслідок авіакатастрофи

Щонайменше 181 людина загинула в Алжирі внаслідок падіння військового літака Іл-76 вранці 11 квітня, повідомляють представники надзвичайних служб цієї північно-африканської країни.
Літак, який впав поблизу аеропорту Буфарік, перевозив військовий персонал.
Іл-76 розбився через кілька хвилин після зльоту.
Причина катастрофи наразі невідома.
Літак летів до Бешара на південному заході Алжиру.
Військовий аеродром Буфарік розташований у північній частині країни, неподалік від Середземного моря, на відстані близько 30 кілометрів від столиці, міста Алжир.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ