Алжир: щонайменше 181 людина загинула внаслідок авіакатастрофи

Щонайменше 181 людина загинула в Алжирі внаслідок падіння військового літака Іл-76 вранці 11 квітня, повідомляють представники надзвичайних служб цієї північно-африканської країни.

Літак, який впав поблизу аеропорту Буфарік, перевозив військовий персонал.

Іл-76 розбився через кілька хвилин після зльоту.

Причина катастрофи наразі невідома.

Літак летів до Бешара на південному заході Алжиру.

Військовий аеродром Буфарік розташований у північній частині країни, неподалік від Середземного моря, на відстані близько 30 кілометрів від столиці, міста Алжир.