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11 Квітень 2018, Київ 21:54
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Алжир: число загиблих внаслідок авіакатастрофи зросло до 257 (відео)

Алжир: число загиблих внаслідок авіакатастрофи зросло до 257 (відео)
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Міністерство оборони Алжиру заявляє, що внаслідок катастрофи військового літака Іл-76 11 квітня загинули 257 людей, переважно солдати і члени їхніх сімей. Іл-76 розбився через кілька хвилин після зльоту. Причина катастрофи наразі невідома. Літак летів до Бешара на південному заході Алжиру. Військовий аеродром Буфарік розташований у північній частині країни, неподалік від Середземного моря, на відстані близько 30 кілометрів від столиці, міста Алжир. (Відео Ennahar TV via Reuters)

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