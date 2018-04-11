Міністерство оборони Алжиру заявляє, що внаслідок катастрофи військового літака Іл-76 11 квітня загинули 257 людей, переважно солдати і члени їхніх сімей. Іл-76 розбився через кілька хвилин після зльоту. Причина катастрофи наразі невідома. Літак летів до Бешара на південному заході Алжиру. Військовий аеродром Буфарік розташований у північній частині країни, неподалік від Середземного моря, на відстані близько 30 кілометрів від столиці, міста Алжир. (Відео Ennahar TV via Reuters)