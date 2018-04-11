Міноборони Алжиру: число загиблих внаслідок авіакатастрофи зросло до 257

Міністерство оборони Алжиру заявляє, що внаслідок катастрофи військового літака Іл-76 11 квітня загинули 257 людей, переважно солдати і члени їхніх сімей.

У заяві відомства також вказано, що серед загиблих – 10 членів екіпажу літака. Раніше повідомляли про 181 загиблого.

Інших подробиць немає.

Авіакатастрофа сталася вранці 11 квітня. Літак, який впав поблизу аеропорту Буфарік, перевозив військовий персонал.

Іл-76 розбився через кілька хвилин після зльоту.

Причина катастрофи наразі невідома.

Літак летів до Бешара на південному заході Алжиру.

Військовий аеродром Буфарік розташований у північній частині країни, неподалік від Середземного моря, на відстані близько 30 кілометрів від столиці, міста Алжир.