Член ВККС Павло Луцюк у квітні отримав 247 781 гривню зарплати – #Точно

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Павло Луцюк у квітні отримав 247 781 гривню зарплати. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі і декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У декларації за 2017 рік Луцюк вказав квартиру в Грузії площею 65,2 квадратних метрів, дачний будинок площею 153 квадратних метри, який є власністю його дружини. Серед нерухомого майна член ВККС вказав автомобілі KIA Cerato, Mercedes-Benz E 200 CDI та Nissna Leaf LS.

Луцюк є бенефіціаром адвокатського об’єднання «Павло Луцюк і партнери».

Минулого року Павло Луцюк отримав 2 678 085 гривень зарплати за основним місцем роботи на посаді члена ВККС. На банківських рахунках Луцюка – 249 915 рублів у «Сбербанку Росії» та 408 160 гривень. Також наявні заощадження в сумі 430 000 гривень.