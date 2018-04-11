Кабмін затвердив передачу стадіону «Металіст» в управління Харківської ОДА

Кабінет міністрів України затвердив передачу стадіону «Металіст» в Харкові в управління Харківської обласної держадміністрації.

До керування ОДА передали майно і корпоративні права, які були конфісковані в компаній «Футбольний клуб «Металіст», «Металіст Холдинг» і «Металіст Арена».

«Ідеться про розпорядження Кабінету міністрів щодо передачі до сфери управління Харківської обласної адміністрації стадіону футбольного клубу «Металіст», який було фактично вкрадено у держави і зусиллями Генеральної прокуратури і особисто генерального прокурора Юрія Луценка повернуто у власність держави і відповідно обласна адміністрація використовуватиме цей стадіон», – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

3 жовтня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що футбольний клуб «Металіст», який належить олігарху Сергію Курченку, буде конфісковано. За даними СБУ, бізнесмен переховується в Росії.

Бізнесмен Олександр Ярославський взимку 2012 року склав з себе повноваження президента клубу «Металіст» і продав його Сергієві Курченку. З 2016 року клуб через фінансові проблеми припинив участь у чемпіонаті України з футболу, а вже цього року команда не брала участі у жодних змаганнях високого рівня.

ГПУ у липні направила до суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка. Перед тим у ГПУ склали письмове повідомлення про підозру Курченку у вчиненні кримінальних правопорушень за дев’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Санкція найтяжчої з інкримінованих Курченку статей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження.