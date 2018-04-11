У Києві сьогодні зафіксували новий температурний рекорд

У Києві сьогодні, 11 квітня, зафіксували температурний рекорд.

Як повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, сьогодні температура повітря сягнула позначки 23,8 градуси тепла.

Попередній температурний рекорд, 22,7 градусів тепла, зафіксували у 1959 році.

Найхолодніше у цей день було у 1954 році – 3,9 градусів морозу.

Як повідомляли кліматологи геофізичної обсерваторії, березень 2018 року в Києві став найхолоднішим з початку XXI століття.