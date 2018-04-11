У Дніпрі відкрили пам’ятну дошку оборонцеві Донецького аеропорту

У Дніпрі 11 квітня відкрили пам’ятну дошку загиблому на Донбасі бійцеві-добровольцеві Андрію Широкову з позивним «Сім’янин». Меморіальний знак встановили на фасаді будівлі залізничного технікуму, який він закінчив.

Як розповіла Радіо Свобода сестра вдови загиблого бійця Христина Головачова, дошка встановлена коштом родини. Для меморіального знаку використали фотографію бійця, зроблену влітку 2016 року в зоні бойових дій на Донбасі. Ескіз підготувала сама вдова загиблого Ганна Счасна.

Як повідомила Христина Головачова, сім’я також планує ініціювати встановлення пам’ятної бійцеві дошки на фасаді школи №132, яку він закінчив.

У бойових діях на Донбасі Андрій Широков, сам уродженець містечка Димитрове на Донеччині, брав участь упродовж понад двох років, побував у «гарячих» точках, зокрема, в Пісках, на шахті «Бутівка», на двох ротаціях був у Донецькому аеропорту, де отримав легке поранення.

Спершу він воював як доброволець у складі ДУК «Правий сектор», пізніше разом з бойовими побратимами легалізувався в складі 54 бригади Збройних Сил України. Загинув від кулі снайпера під час боїв на Світлодарській дузі у грудні 2016 року. Вдома в нього залишилась дружина і п’ятеро дітей.