Держкомтелерадіо: трьох підприємців оштрафують за продаж російських книг без дозволів

Державний комітет телебачення і радіомовлення України заявляє, що трьох фізичних осіб-підприємців сплатять штрафи за розповсюдження в Україні російських книг без дозволів.

Як повідомляє прес-служба комітету, підприємці мають сплатити штрафи понад 37 тисяч гривень

У Держкомтелерадіо додають, що ці книжки вилучені з обігу.

Читайте також: Заблоковано ввезення до України «заборонених» книжок з Росії на 1 мільйон гривень – СБУ

У травні 2017 року набрала чинності урядова постанова, відповідно до якої розповсюджувачі видавничої продукції з Росії та тимчасово окупованих територій України мають отримувати дозвіл від Держкомтелерадіо на ввезення видавничої продукції. Рішення про відмову у видачі дозволу ухвалює експертна рада.

Розповсюдження російських книг без відповідного дозволу карається штрафами. Водночас громадяни мають право ввозити російські книжки без спеціального дозволу в кількості не більше ніж 10 примірників на людину.