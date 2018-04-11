У Києві на День Незалежності проведуть військовий парад – указ

Президент України Петро Порошенко доручив на День Незалежності провести військовий парад у центрі Києва. Про це йдеться в указі президента про відзначення 27-ї річниці незалежності України.

Порошенко доручив уряду створити організаційний комітет з підготовки й відзначення річниці Незалежності України.

Відповідно до указу, також 23 серпня, у День державного прапора, у Києві, інших населених пунктах мають провести офіційну церемонію урочистого підняття держпрапора України.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня Незалежності в центрі Києва проводили військові паради, проте деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України.