МОН: у 2018 році 5 наукових робіт можуть отримати урядову премію за інновації

Міністерство освіти і науки повідомляє, що у 2018 році 5 наукових робіт можуть отримати урядові премії за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Як повідомляє прес-служба МОН, п’ять робіт-претендентів визначив комітет з присудження премії, але остаточне рішення ухвалюватиме Кабмін.

Також уряд має визначити розмір премій у 2018 році, минулого року було 100 тисяч гривень, але зараз розглядається можливість збільшення розміру премії до 200 тис гривень, додають в МОН.

Загалом на отримання премії подали 17 робіт. Для їх розгляду було створено 3 експертні групи за такими напрямами – впровадження нових технологій для якісного медичного обслуговування, розвиток агропромислового комплексу і освоєння нових технологій озброєння та військової техніки, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій.

Читайте також: Як почати продавати свої вироби за кордон?

Урядову премію за розроблення і впровадження інноваційних технологій було започатковано в 2012 році. Планується, що премії будуть присуджені та вручені до Дня науки, який відзначається у травні.