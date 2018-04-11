З початку року Збройним силам передали майже 78 тонн неякісних продуктів – Міноборони

Від початку 2018 року Збройним силам України передали майже 78 тонн неякісних продуктів харчування, повідомив майор Олександр Цвіліховський під час брифінгу в Міністерстві оборони.

«Не допущено на забезпечення Збройних сил України майже 78 тонн неякісних чи небезпечних харчових продуктів та понад 30 тисяч комплектів наборів сухих продуктів», – сказав Цвіліховський.

За його словами, за перший квартал 2018 року установи безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини провели майже три тисячі досліджень зразків харчових продуктів.

27 березня в українській армії повідомили, що 23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування «за каталогами» з можливістю індивідуального коригування раціону, відповідно до стандартів НАТО.