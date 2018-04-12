НБУ залишив облікову ставку незмінною на рівні 17% річних 

Правління Національного банку України вирішило залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Як повідомляє прес-служба НБУ, після чотирьох підвищень облікової ставки поспіль монетарні умови наразі є достатньо жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до цільових показників у середньостроковій перспективі.

У Нацбанку додають, що у березні споживча інфляція продовжила уповільнюватися і становила 13,2% у річному вимірі, хоча інфляція була вище цілей НБУ.

З 2 березня НБУ підвищив облікову ставку з 16 до 17 відсотків річних.

Перед цим регулятор підвищував ставку у січні – до 16% річних, перед тим до 14,5% у грудні 2017 року, а ще раніше у жовтні 2017 року – з 12,5 до 13,5%.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом регулятор почав поступово знижувати облікову ставку.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.