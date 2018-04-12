У Дніпрі театр через загрозу зриву скасував російськомовну виставу за п’єсою Лесі Українки

Театр драми і комедії у Дніпрі скасував показ вистави «Лісова пісня» російською мовою в квітні через загрозу зриву. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в театрі.

У закладі заявили, що прямих погроз на їхню адресу не надходило, водночас у Facebook з’явилась інформація про те, що активісти молодіжного крила «Правого сектору» можуть спробувати заважати проведенню вистави.

Як розповіла Радіо Свобода завідувачка літературною частиною театру Галина Бабій, театр не буде знімати виставу зі свого репертуару, її покажуть в інший день.

«Ми вирішили, щоб не було приводу для розбрату, зняти виставу цього разу. Але ми не знімаємо її з репертуару. Тим більше, що ця вистава йде у вечірній час, не вдень, тобто не для школярів, як писали на Facebook, – мовляв, ми русифікуємо школярів. У дорослого глядача є вибір: прийти на «Лісову пісню» російською мовою до нас або піти на «Лісову пісню» українською мовою до театру імені Шевченка. По-друге, ми поставили російською мовою, бо знайшли хороший переклад. Люди, які ніколи не читали Лесю Українку, можливо, подивляться і зацікавляться її творчістю. Виставу ми не збираємось знімати, вона в нас цікаво поставлена, цікаве пластичне рішення», – зауважила Галина Бабій.

Раніше в «Правому секторі» офіційно заявили, анонсуючи виставу «Лісова пісня» російською мовою у Дніпровському театрі драми та комедії, що будуть «всіма силами чинити опір русифікації у Дніпрі».

«Місцеве управління культури, релігії та національностей ніяк не відреагувало на цей факт. З чого можна зробити висновок, що вони підтримують експансію російським окупантом української молоді. Саме молоді, бо ця драма Лесі Українки входить до шкільної програми. Така русифікація української літератури впливає на якість вивчення національної мови», – йшлось у заяві.

Однак 12 квітня в «Правому секторі» Дніпра Радіо Свобода повідомили, що поки не вичерпані інші засоби для українізації репертуару театру, активісти не вдаватимуться до пікетів. Як зазначила адміністратор обласного штабу «Правого сектору» Ляля Євтушенко, зараз активісти чекають на реакцію обласної влади.

«Нещодавно я була в складі делегації активістів на зустрічі з керівництвом облради і піднімала питання щодо цього. Нам пообіцяли взяти під контроль це питання. Зараз ми чекаємо реакції. Ні – значить, будемо виходити на Міністерство культури, Адміністрацію президента, в служби, дотичні до театральної діяльності, виносити на круглий стіл громадськості в Києві, а потім у Дніпрі. Звичайно, ніяких погроз театру з нашого боку не було. Ми вирішили змінити тактику: до пікетів підійти тоді, коли ми вичерпаємо всі можливі засоби», – зауважила Ляля Євтушенко.

У жовтні 2017 року в Дніпровському театрі драми і комедії вже скасовували російськомовну виставу за драмою Лесі Українки «Лісова пісня». Цьому передував прихід до театру громадських активістів, обурених тим, що вистава йде в перекладі російською. Тоді в адміністрації театру офіційно зазначили, що «Лісову пісню» скасували не через активістів, а через технічні проблеми і ремонт сцени. Активісти ж зазначили, що не вимагали скасування вистави, а лише хотіли попросити адміністрацію ретельніше продумувати репертуар і попереджати глядачів про вистави, які йдуть російською, в афіші.