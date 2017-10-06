​Дніпро: «Лісова пісня» чи «Лесная песня»?

Дніпро – У Дніпровському театрі драми і комедії скасували виставу за драмою Лесі Українки «Лісова пісня», яка мала відбутись 14 жовтня. За словами акторів, цьому передував прихід до театру громадських активістів, обурених тим, що вистава йде в перекладі російською мовою. Активісти зазначають, що не мали на меті вимагати скасування вистави, лише хотіли попросити адміністрацію театру й організаторів всеукраїнського фестивалю, який зараз триває у Дніпрі, ретельніше продумувати репертуар і вказувати в афішах, якщо українська класика йде російською мовою. Інцидент викликав активне обговорення в соціальних мережах. Між тим, в адміністрації театру зазначають, що «Лісову пісню» на Покрову не покажуть не через активістів, а через технічні проблеми.

Заклеєні афіші з «Лісовою піснею», квитки на виставу 14 жовтня не продаються… Через тиждень після початку всеукраїнського фестивалю «Феєрія Дніпра» у Дніпровському театрі драми і комедії і акції протесту громадських активістів – в афіші театру зміни.

«Всеукраїнський фестиваль розпочинався виставою «Лісова пісня», але, незрозуміло чому, в перекладі російською мовою»

Тиждень тому, відкриваючи фестиваль, «господарі» ставили драму Лесі Українки «Лісова пісня» в російськомовному перекладі. Російською мовою постановка йде і в інші дні на сцені цього театру, який багато років поспіль, аж до минулого року, мав назву «театру російської драми імені Горького». Мова вистави викликала обурення громадських активістів. Вони прийшли до театру з публічним зверненням.

Анатолій Балахнін, один із учасників звернення, у коментарі Радіо Свобода зазначив: він і його однодумці не вимагали скасування вистави.

«Єдиним обуренням був той факт, що всеукраїнський фестиваль, який відбувається на українській землі і переважно для українського глядача, розпочинався виставою «Лісова пісня», але, незрозуміло чому, в перекладі російською мовою. Ми не бажаємо нічого казати, що колись це був театр російської драми імені Горького. Він змінився. Сьогодні це – Дніпровський театр драми та комедії. У даному випадку дивувало, чому з такої вистави розпочинається всеукраїнський фестиваль. Це було свято української культури, це мало викликати хвилю української самоідентифікації, а викликало зовсім інше. Обурювало і те, що ніде не повідомлялось глядачеві, що вистава дається російською мовою. І ми знаємо декількох людей, які були змушені повертати квитки, бо вони йшли на «Лісову пісню» в оригіналі», – сказав Анатолій Балахнін.

Він також додав, що активісти під час зустрічі з дирекцією звернули увагу й на те, що усі таблички й інформація в будівлі театру – російською мовою.

Актори: виставу скасували «через загрозу зриву»

Саме із приходом активістів і їхніми зауваженнями пов’язують скасування вистави «Лісова пісня» у жовтні актори театру. На своїй сторінці у фейсбуці актриса Валерія Лагода, зокрема, висловила думку, що виставу скасували «через загрозу зриву на ґрунті того, що вона йде російською мовою». У п’ятницю актриса видалила цей допис, зазначивши, що «здорової дискусії не виходить» і «дуже багато негативу та зла у коментарях».

Актори театру кажуть, що здивовані і засмучені. У рамках акції «Український Донбас» вони не раз виїздили з виставами в зону АТО, підтримували українських бійців, допомагали волонтерам. І от…

Ось що написала на своїй сторінці у фейсбуці актриса Олена Володіна: «Ніхто не міг припустити, що на цій хвилі російський переклад п’єси викличе стільки агресії та звинувачень нас в мало що не сепаратизмі. До війни ніхто не замислювався над питанням, якою мовою даються вистави в театрі. Адже ми апріорі грали 90 років і граємо тільки російською», – зазначила актриса.

Вистава скасована через технічні проблеми – дирекція

В адміністрації театру те, що російськомовна вистава була скасована через протести активістів, офіційно не підтверджують.

У п’ятницю директор театру Леонід Фурсенко сказав Радіо Свобода, що спектакль не відбудеться з технічних причин: ремонтують частину сцени – механізм рухомого кола. Він підтвердив: розмова з активістами була, деякі їхні зауваження – слушні, інцидент – вичерпаний.

Театр згоден переходити на українську мову, але для цього потрібен час, якісні переклади постановок, дозволи авторів тощо, вважає директор.

«Вони (активісти – ред.) справді нам зробили зауваження. У нас скрізь, навіть у мене у приймальні, було написано – «Приёмная»… Я сказав: «Дякую!». І ми поміняли таблички. А актори почали панікувати. Ні, ніхто на нас не наступав, ніхто не погрожував. Справді, можливо, це була наша помилка: ми відкрили всеукраїнський фестиваль за твором Лесі Українки в перекладі російською мовою. Можливо, цього не слід було робити. Але ця вистава була номінована на «Січеславну» (престижний регіональний театральний фестиваль – ред.), критика київська сприятливо відгукувалась. Для того, щоб раптово отак перейти на українську мову, треба дозволи авторів на кожну виставу, по-друге, треба якісні переклади, треба все це «залітувати»… Це не робиться за один навіть рік, і активісти з цим погодились. Ми розійшлись, потиснувши руки один одному», – сказав Леонід Фурсенко.

Реакція в соцмережах

Інцидент викликав активне обговорення в соціальних мережах. Дехто з користувачів просить не зводити думки дніпрян до однієї узагальненої позиції.

Активіст Ігор Куліковський, колишній боєць АТО і свого часу керівник осередку «Правого сектору» у Дніпрі, зауважує: «Чи допустимо робити доступний переклад російською праць Донцова та Бандери? Якщо російськомовне середовище (і тут, і там) цікавиться і хоче ознайомлюватися?»

Скандал рік тому

Рік тому Дніпровський театр драми та комедії (тоді він мав назву «театру російської драми імені Максима Горького») вже був в епіцентрі скандалу. Активісти «Правого сектору» вимагали перейменувати його або перевести його на «фінансування російської національної меншини». Тоді вони заявляли, що театр, де всі вистави йдуть виключно російською мовою й у репертуарі якого є лише одна постановка за твором українського автора («Лісова пісня» за Лесею Українкою), має або «переглянути концепцію своєї роботи», або «припинити існування як бюджетна установа». У колективі театру з такими оцінками були категорично не згодні і зауважували, що й російською мовою заклад знаходить можливість пропагувати українську культуру.

Між тим, наразі в театрі зазначають: у репертуарі наступного місяця «Лісова пісня» буде.