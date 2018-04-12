Мінінформполітики: UA|TV почав мовлення на окуповану території Луганщини

Телеканал мультимедійної платформи іномовлення України UA|TV розпочав мовлення у тестовому режимі на окуповані території Луганської області.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики, з телевежі в Бахмутівці почали трансляцію UA|TV в тестовому режимі на 40-му ТВК з потужністю 1,2 кВт у цифровому форматі DVB-T2.

У березні телеканал іномовлення UA|TV почав мовити у тестовому режимі на окуповані території Криму і Донецької області.

Телеканал UA|TV розпочав мовлення 1 жовтня 2015 року. Канал транслює новини та програми власного виробництва через супутникові і кабельні мережі п’ятьма мовами – українською, англійською, російською, арабською та кримськотатарською.