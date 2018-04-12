Гройсман: українські ракетоносії запустили понад 300 космічних апаратів

За роки незалежності українські ракетоносії на замовлення 25 країн запустили понад 300 космічних апаратів. Як заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, нині країна постала перед необхідністю посилення ракетно-космічного виробництва.

Керівник уряду заявляє, що це ключовий пріоритет, для якого треба визначити стратегічні напрямки на середньо- і довго-строкову перспективу.

Проте, за словами Гройсмана, найбільша заслуга галузі полягає в тому, що «вдалося зберегти професіоналів, відданих улюбленій справі, які передають досвід молодшим поколінням працівників».

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12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі.