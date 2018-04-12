Київрада пропонуватиме обмежити використання поліетиленових пакетів у магазинах

Київська міська рада пропонуватиме обмежити використання поліетиленових пакетів у магазинах, пише прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням 11 квітня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики депутати погодили проект рішення про використання поліетиленових пакетів в магазинах та точках продажу товарів.

Відповідно до цього проекту, Київрада рекомендуватиме суб’єктам господарювання сфери торгівлі і послуг пропонувати покупцям альтернативу одноразовим поліетиленовим пакетам. Це можуть бути біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини тощо.

«За офіційними даними, у масштабах ЄС щороку в сміттєвому відрі виявляються 8 мільярдів пакетів. У середньому громадянин ЄС використовує близько 200 поліетиленових пакетів на рік. Багато з цих пакетів пізніше виявляються в світовому океані з катастрофічними наслідками для морської фауни, оскільки поліетилен практично не розкладається і не перетравлюється», – заявив автор проекту Костянтин Яловий.

Понад 40 країн світу заборонили частково чи повністю або запровадили податок на використання пластикових пакетів.