Заступник голови Нацполіції отримав понад 103 тисячі гривень зарплати – #Точно

Заступник голови Національної поліції України – начальник департаменту економіки Ігор Купранець в квітні отримав 103 693 гривні зарплати. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Як повідомляв «Центр протидії корупції», в січні 2018 року Купранець отримав в подарунок автомобіль Lexus GX460. Коштовну обновку заступник голови Нацполіції отримав від свого 63-річного батька Михайла. У вересні минулого року Купранець став власником квартири в Києві за 1,1 мільйона гривень.

Родичі Купранця є фігурантами кількох журналістських розслідувань. Одне з них стосувалось «незаконного бізнесу в зоні відчуження».