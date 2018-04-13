У Кривому Розі змінили керівника частини, військові якої йшли містом із червоними прапорами

У Кривому Розі командира військової частини 3011 Національної гвардії України, бійці якої пройшли з червоними прапорами під час параду, понизили в посаді. Про це Радіо Свобода повідомив 13 квітня речник Центрального теруправління Національної гвардії України Максим Зубов.

За його даними, такими є результати службового розслідування щодо інциденту.

Як поінформував речник, колишнього командира військової частини В’ячеслава Мельника перевели до Північного територіального управління Нацгвардії, де він перебуває в розпорядженні начальника управління. Інформація про його нову посаду поки що не оприлюднюється.

Новим командиром військової частини 3011 призначений полковник Олександр Аленін.

23 лютого стало відомо про те, що 22 лютого в Кривому Розі на заходах до 74-річчя визволення міста від німецької окупації були використані червоні прапори. За словами організаторів, це були оригінали бойових прапорів – експонати з місцевого музею, які не підпадають під дію законів «про декомунізацію». Однак у соцмережах користувачі висловили обурення.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що за фактом призначили службову перевірку.

Поліція Кривого Рогу відкрила провадження за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України (публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).