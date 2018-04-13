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13 Квітень 2018, Київ 15:18
Новини | Міжнародні

Росія: двоє пілотів загинули внаслідок падіння військового гелікоптера

Ка-29 – це радянський двоколісний вертоліт, призначений для використання на кораблях ВМС

Двоє пілотів загинули внаслідок падіння російського гелікоптера Ка-29 у Балтійському морі, повідомили у прес-службі флоту Росії.

За повідомленням, аварія сталася 12 квітня пізно ввечері під час тренувального польоту.

У Слідчому комітеті Росії 13 квітня повідомили, що вертоліт намагався приземлитися на корабель. За повідомленням, рятувальники знайшли уламки гелікоптера, розслідування триває.

Ка-29 – це радянський двоколісний вертоліт, призначений для використання на кораблях ВМС.

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