Штаб: на Донбасі зафіксовані 20 обстрілів з боку бойовиків, військові не постраждали

У штабі АТО заявляють, що в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовані 20 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, ніхто з українських військових не постраждав.

За даними штабу, на луганському напрямку бойовики з 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів, БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення ЗСУ під Троїцьким.

На донецькому напрямку, як повідомляють у штабі, з 82-міліметрових мінометів сепаратисти обстріляли позиції сил АТО біля Опитного і Кам’янки, а з гранатометів обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу Водяного, Авдіївки, Кам'янки, Лебединського та Богданівки, з озброєння БМП – поблизу Богданівки.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових у 45 порушеннях режиму тиші. В угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять обстрілів з боку ЗСУ 12 квітня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.