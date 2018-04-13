До Ради внесли законопроект про посилення покарань за порушення на виборах

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Ініціатором документу є прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Текст законопроекту ще не опублікували.

11 квітня уряд підтримав цей проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства». Як заявив тоді Володимир Гройсман, закон запроваджує «жорстку відповідальність тих, хто купує голоси, фальсифікує результати виборів».

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Пропоновані норми, серед іншого, містять положення про покарання у вигляді «позбавлення волі» виборців ( найжорсткіша санкція), також із 3 до 6 років збільшується максимальний термін перебування за ґратами кандидатів, які намагаються підкупити виборців, «надаючи їм неправомірну вигоду».

У 2019 році мають відбутися як парламентські, так і президентські вибори.