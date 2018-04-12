Голосуєш «за гречку» – до 2 років тюрми. Чи зробить це вибори чеснішими?

Карати виборців позбавленням волі за «прийняття неправомірної вигоди» від кандидатів, а також тих, хто намагається «купити» електорат, пропонує уряд України. Це стане можливим, якщо парламент підтримає запропоновані урядом законодавчі зміни. Чи «оздоровить» це виборчий процес?

«Вони у владі усі такі», «хто їх таких обирає», «кого обираєте – те і маєте», – такими тезами переповнені соціальні мережі. Це теж певний показник загального ставлення суспільства до влади і виборів. Опитування громадської думки, проведене GfKUkraine для офісу Ради Європи у червні-липні 2017 року, засвідчило: лише 19% опитаних сказали, що задоволені «чесністю» виборів, а 68% висловили незадоволення.

Разом з тим, громадяни України, на відміну від сусідньої Росії, завжди активно, часом не добираючи слів, критикують центральну владу – президента, урядовців та народних депутатів, і, дещо обережніше, представників місцевих адміністрацій і рад. Українці постійно демонструють невдоволення чинною владою, але при цьому сприймають вибори як шанс «обрати кращих».

Принаймні, український електорат завжди проявляв достатній рівень активності й «неявка» виборців, за різних систем і норм проведення виборів, жодного разу ще не призвела до того, що «вибори не відбулися».

Однак, якість самого виборчого процесу, на думку експертів, завжди бажала кращого, оскільки кандидати на виборні посади усіх рівнів і виборці дозволяли собі зловживання і порушення виборчого законодавства. Для позначення масового підкупу виборців навіть з’явився мем – «вибори за гречку».

Після скандальних – через підкуп виборців – місцевих виборів 2015 року, Громадська мережа «Опора» провела довготривалі публічні експертні дискусії з обговорення результатів розслідування злочинів проти виборчих прав громадян. На їхній основі, із врахуванням пропозицій слідчих, які розслідують виборчі правопорушення, спостерігачів від громадських організацій і науковців, разом із Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією був створений проект змін до виборчого законодавства.

Зміни – за рік до виборів

І от, за рік перед черговими президентськими і парламентськими виборами МВС, Національна поліція та «ОПОРА» запропонували внести сформульовані ними зміни до Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Мова іде про норми, які спростять застосування правових механізмів покарання «порушників» виборчого законодавства. Якщо коротко, то за те, що безпосередньо може вплинути на результат голосування – каратимуть жорсткіше, а дрібні порушення, що не впливають на загальний перебіг виборчого процесу, навпаки – декриміналізують.

У законодавстві необхідно ліквідувати декларативні та складні для розуміння положення, що забезпечить однакове та ефективне його застосування.

11 квітня уряд підтримав цей проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства».

Необхідно зупинити скуповування голосів, з яким Україна стикається під час кожної виборчої кампанії

«Необхідно зупинити скуповування голосів, з яким Україна стикається під час кожної виборчої кампанії. Цей закон, після його прийняття, дозволить жорстку відповідальність тих, хто купує голоси, фальсифікує результати виборів», – сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Пропонований на розгляд парламенту проект змін пройшов погодження у Мінюсті, Мінфіні, Генеральною прокуратурі та Центральній виборчій комісії.

Що конкретно пропонують

Пропоновані норми уперше в незалежній Україні містять положення про покарання у вигляді «позбавлення волі» виборців.

Ув’язнення до 2-х років виборця, який віддав голос «за гречку». Це максимальна санкція, але може бути і штраф

«Ув’язнення до 2-х років виборця, який віддав голос «за гречку». Це максимальна санкція, але може бути і штраф, або звільнення від відповідальності, якщо сама особа буде готова свідчити про підкуп», – пояснила Радіо Свобода координатор Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

Також законопроект пропонує запровадити покарання до 2-х років позбавлення волі виборців за «незаконне використання бюлетеня, його вкидання».

Передбачили жорсткіше покарання і для тих, кого обирають. Із 3 до 6 років збільшується максимальний термін перебування за ґратами кандидатів, які намагаються підкупити виборців, «надаючи їм неправомірну вигоду». Стільки ж можуть отримати ті, хто проводить агітацію «шляхом надання громадянам неправомірної вигоди», а ще ті, хто захоче «купити» самого кандидата.

Ініціатори й розробники змін пропонують посилити відповідальність і за розголошення волевиявлення виборця.

Законопроект також пропонує надати правоохоронцям можливість «здійснювати негласні слідчі дії та збирати належні докази для притягнення до відповідальності» порушників виборчого законодавства.

Запропоновані зміни, окрім посилення покарання, передбачають й звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто «добровільно повідомить правоохоронні органи про вчинення злочинів щодо підкупу виборців, або фальсифікації виборчої документації», а також тих, хто сприятиме розслідуванню.

Прогноз «ефективності»

В Україні безліч разів вносили зміни до виборчого законодавства, а також міняли систему виборів загалом. Однак, поки що, зауважують експерти, говорити про належний рівень «чесності» кандидатів і виборців поки зарано.

Основна ж проблема у тому, що «закони – є, але вони не діють».

Ці законодавчі пропозиції від уряду та «ОПОРИ», безперечно, «є кроком вперед», вважає народний депутат Олександр Черненко, який багато років поспіль відстежував вибори у складі Комітету виборців України (КВУ).

«Законопроект глибоко деталізує і класифікує порушення, надає правоохоронним органам більше можливостей та інструментів у розслідуванні виборчих злочинів», – зазначив Черненко у коментарі Радіо Свобода.

Лише законодавчого регулювання тут не достатньо. Потрібна ефективна і професійна робота правоохоронних органів і справедливі рішення судів

Однак, і у чинному законодавстві, вказує колишній голова КВУ, теж «передбачена доволі жорстка відповідальність за підкуп і фальсифікації», але досі це не дуже зупиняло порушників.

«Лише законодавчого регулювання тут не достатньо. Потрібна ефективна і професійна робота правоохоронних органів, а потім неупереджені і справедливі рішення судів», – наголошує Олександр Черненко.

Поки ж законопроект чекає свого розгляду у Верховній Раді, що теж може виявитися непростою справою, з огляду на загострення політичної боротьби.