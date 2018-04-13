Аваков заявив, що на Донбасі перебуває 35,5 тисяч бойовиків

На окупованих територіях Донбасу перебуває 35,5 тисяч бойовиків, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час 11-го Київського безпекового форуму.

За даними МВС, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей під виглядом «ДНР» та «ЛНР» насправді перебуває восьма армія Південного військового округу збройних сил Росії, сказав Аваков. До збройних формувань входять кадрові російські військовослужбовці, найманці та місцеве населення.

«Це 35,5 тисяч лише на Донбасі. В їхньому арсеналі 478 танків, 848 бронемашин, 750 артилерійських систем мінометів, 208 реактивних систем залпового вогню, 363 протитанкових засобів, 419 засобів протиповітряної оборони», – заявив Аваков.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.