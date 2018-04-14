Дворазовий лауреат «Оскара»: у США помер кінорежисер Мілош Форман

13 квітня у США помер дворазовий лауреат премії «Оскар» Мілош Форман. Про смерть 86-річного кінорежисера чеським журналістам повідомила його дружина 14 квітня, інформує CTK.

За її словами, помер він після нетривало недуги.

«Його відхід був спокійним. Поруч з ним були його сім'я і близькі друзі», – сказала дружина Мілоша.

Однією з найбільш відомих кіноробіт Формана є фільм «Пролітаючи над гніздом зозулі».

Форман жив у Сполучених Штатах Америки, куди легально мігрував з колишньої Чехословаччини після подій 1968 року.

Його найвідоміший фільм «Пролітаючи над гніздом зозулі», знятий за однойменним романом Кена Кізі, отримав всі п'ять головних нагород Американської академії кіномистецтва – за найкращий фільм, режисуру, найкращий сценарій і гру двох акторів.

Серед інших найвідоміших робіт Формана – «Амадей», «Народ проти Ларрі Флінта» і «Вальмон».