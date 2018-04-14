«Динамо» обіграло «Шахтар» на матчі в Харкові

Київське «Динамо» обіграло донецький «Шахтар» з рахунком 1: 0 14 квітня в Харкові на матчі 27-го туру Української Прем’єр-ліги.

Єдиний гол у цій зустрічі на 32-й хвилині забив півзахисник київської команди Володимир Шепелєв.

Після цієї перемоги «Динамо» скоротило відставання від «Шахтаря» до трьох очок.

«Шахтар» очолює турнірну таблицю Чемпіонату України, «Динамо» займає другу позицію. До фінішу чемпіонату залишається п’ять турів. В останньому, 32-му турі, «Динамо» гратиме з «Шахтарем» у Києві.

У поліції Харківщини раніше заявляли про посилені заходи безпеки на час матчу, що відбувався 14 квітня на стадіоні «Металіст». Порядок охороняли близько 2300 правоохоронців.