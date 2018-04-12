Понад 2000 правоохоронців охоронятимуть порядок під час гри «Шахтаря» і «Динамо» в Харкові

Близько 2300 правоохоронців охоронятимуть порядок під час матчу чемпіонату України з футболу між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо», який відбудеться 14 квітня в Харкові, повідомляє прес-служба поліції регіону у Facebook.

Правоохоронці очікують, що на гру прийде майже 30 тисяч уболівальників.

«У кілометровій зоні безпеки навколо стадіону поліцейськими здійснюватиметься посилене патрулювання, відведення автотранспорту. Після 15:00 години в день проведення матчу біля стадіону буде повністю перекрито рух автотранспорту», – повідомив поліцейський Станіслав Коваль.

Після 26 матчів Української Прем’єр-ліги «Шахтар» має 63 очки, тоді як «Динамо» – 57. Команди зіграють одна проти одної на харківському стадіоні «Металіст».