«Шахтар» переміг «Верес», а «Динамо» розбило «Зорю»

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» отримали перемоги в чемпіонаті України з футболу за тур до очної зустрічі.

«Шахтар» на виїзді обіграв рівненський «Верес» з рахунком 2:0. За «гірників» забивали бразилець Тайсон та грузин Давид Хочолава.

Зі свого боку, «Динамо» в Києві забило чотири «сухі» м’ячі луганській «Зорі». За столичний клуб відзначалися Микита Бурда, Беньямін Вербич, Артем Беседін та 20-річний Віктор Циганков, який забив у всіх шістьох цьогорічних іграх киян у чемпіонаті.

Після 26 матчів Української Прем’єр-ліги «Шахтар» має 63 очки, тоді як «Динамо» – 57. У наступному турі команди зустрінуться між собою. Гра запланована на 14 квітня.