У Києві стався другий за тиждень вибух у публічному місці

У Києві вдруге впродовж одного тижня стався вибух у публічному місці. За повідомленням поліції, 15 квітня опівночі (0:40) до чергової частини надійшла інформація про вибух біля будівлі на проспекті Перемоги, 93, де розташовується офіс компанії «Київенерго».

«Поліцейські виїхали на виклик і встановили: внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад. За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використати гранату», – ідеться в повідомленні.

Після проведення першочергової перевірки буде визначена правова кваліфікація події, вказують у поліції.

Уночі 13 квітня внаслідок пострілу з гранатомета в Печерському районі столиці була «пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників». Тоді потерпілих також не було.